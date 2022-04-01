10,7 млрд гривень виплатив Фонд соцстраху українцям за перші пів року 2021

Фонд соціального страхування опублікував звіт про роботу відомства в першому півріччі 2021 року. Сума, виплачена Фондом на лікарняні і декрети, становить 10,7 млрд гривень.

За виплатами, згідно із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, протягом шести місяців звернулися понад 1,7 млн українців.

Протягом січня-травня 2021 року за виплатами до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування звернулися понад 1,5 млн українців. За даними Фонду соцстрахування, кількість прийнятих на оплату лікарняних листів в січні-квітні 2021 року зросла на 29,6%, потреба у витратах по них - на 60,3%.