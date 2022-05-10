COVID-19 в Європі і США знецінює нафту

Експерти відзначили різке здешевлення нафти на тлі збільшення захворюваності на коронавірус в Європі і США. Після прагнення до максимумів в 2020 році, ринок нафти зазначає, що вартість нафтопродуктів не росте.

За даними Investing.com, вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 15:50 за київським часом становила 48,62 долара за барель - на 0,25 долара (0,52%) менше, ніж на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на січень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 45,41 долара за барель, що на 0,35 долара (0,76%) нижче рівня попередньої сесії.

Ціни на нафту на короткий час підвищувалися після того, як перша в світі повністю протестована вакцина проти COVID-19 була введена літній жінці в Великобританії. Однак тепер інвестори більше зосередилися на зниженні попиту на паливо, пише Reuters. Учасники ринку вважають, що нові карантинні заборони погіршать ситуацію.

Нагадаємо, в Україні вже подорожчали бензин і дизельне паливо. Експерти відзначають, що потенціал для зростання цін поки вичерпаний в тих трейдерів, хто їх вже підвищив. Але він залишається у тих, хто поки тримав ціни стабільними.