18 млрд євро підтримки від ЄС на 2023 рік: куди підуть гроші

ЄС виділить Києву в 2023 році до €18 млрд, повідомила наприкінці жовтня голова ЄК Урсула фон дер Ляєн. Так само як і 2022 року, ці гроші підуть на фінансування соціальної сфери.
Про це розповів фінансист Сергій Фурса. За його словами, ці кошти потрібні, але їх замало.
За його словами, та сама історія, плюс-мінус, буде і наступного року. Тому ці гроші підуть на фінансову підтримку бюджету, тобто фінансування соціальної сфери.
2023 року є бажання прописати, щоб ці транші йшли регулярно, хоча б поквартально, пояснив фінансист. За його словами, ідеально було б помісячно, щоб 1,5 млрд євро щомісяця отримувати від Європи, десь 1,5 млрд доларів — від США і далі отримувати від інших партнерів.
У рамках соціальної сфери відсутні варіанти розподілу цих сум, додав Фурса. Бюджет під час війни фінансує лише захищені витрати.
У рамках соціальної сфери відсутні варіанти розподілу цих сум, додав Фурса. Бюджет під час війни фінансує лише захищені витрати.
Не вийде сказати "давайте профінансуємо пенсії, а не фінансуватимемо вчителів". Так це не працює, пояснив експерт. За його словами, основний тягар візьмуть на себе США та ЄС.
Про співпрацю з МВФ
За словами Фурси, є ще питання міжнародних інституцій – Світового банку та МВФ. Можемо сподіватися, що нарешті з'явиться програма МВФ. Але тут є проблема, додав експерт.
Статут та правила МВФ припускають, що можна кредитувати лише якщо є розуміння макроекономічної ситуації. Є макроекономічний прогноз, і всі йому довіряють, пояснив Фурса.
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