18 млрд євро підтримки від ЄС на 2023 рік: куди підуть гроші

16:55 02 листопада Київ, Україна

ЄС виділить Києву в 2023 році до €18 млрд, повідомила наприкінці жовтня голова ЄК Урсула фон дер Ляєн. Так само як і 2022 року, ці гроші підуть на фінансування соціальної сфери.

Про це розповів фінансист Сергій Фурса. За його словами, ці кошти потрібні, але їх замало.

“Цього року (2022 – ред.) усі військові потреби фінансує Україна сама переважно з бюджету. Ще додатково є допомога наших західних партнерів. Але коли ми говоримо про бюджет, Україна сама фінансує військові потреби у фінансуванні армії. Соціалку ми фінансуємо за рахунок грошей наших західних партнерів. І іноді додруковує Нацбанк”, – розповів Фурса.

За його словами, та сама історія, плюс-мінус, буде і наступного року. Тому ці гроші підуть на фінансову підтримку бюджету, тобто фінансування соціальної сфери.

"Звичайно, 18 млрд євро на рік нам не вистачить. Але підтримка ЄС - це лише частина загальної підтримки. Просто зараз її намагаються синхронізувати, збалансувати та гармонізувати. Тому що цього року через європейську демократію було все дуже не регулярно”, - сказав Фурса.

2023 року є бажання прописати, щоб ці транші йшли регулярно, хоча б поквартально, пояснив фінансист. За його словами, ідеально було б помісячно, щоб 1,5 млрд євро щомісяця отримувати від Європи, десь 1,5 млрд доларів — від США і далі отримувати від інших партнерів.



У рамках соціальної сфери відсутні варіанти розподілу цих сум, додав Фурса. Бюджет під час війни фінансує лише захищені витрати.

“Нічого зайвого, окрім деякого будівництва доріг, але це окрема історія. Нічого зайвого, крім армії та соціальної сфери. Вся соціальна сфера – від пенсій до видатків на освіту, медицину та інше – це гроші західних партнерів. Так само буде наступного року”, - сказав Фурса.

Не вийде сказати "давайте профінансуємо пенсії, а не фінансуватимемо вчителів". Так це не працює, пояснив експерт. За його словами, основний тягар візьмуть на себе США та ЄС.

“Приблизно навпіл, щоби майже фінансувати ту дірку, яка в бюджеті передбачена на рівні 3 млрд доларів наступного року. Помалу даватимуть Канада, Японія, інші країни. Але взагалі вони не здатні значно профінансувати”, — пояснив Фурса.

Про співпрацю з МВФ

За словами Фурси, є ще питання міжнародних інституцій – Світового банку та МВФ. Можемо сподіватися, що нарешті з'явиться програма МВФ. Але тут є проблема, додав експерт.

"До війни ці проблеми були з українського боку, тому що Україна саботувала реформи і тому ми дуже мало отримували грошей від МВФ. Зараз проблема в іншому. МВФ дуже бюрократична організація", - розповів Фурса.

Статут та правила МВФ припускають, що можна кредитувати лише якщо є розуміння макроекономічної ситуації. Є макроекономічний прогноз, і всі йому довіряють, пояснив Фурса.