1,6 млн українців отримали матеріальні виплати від держави

13:28 06 жовтень Київ, Україна

Згідно з даними Фонду соціального страхування, за період січень-вересень 2020 року понад півтора мільйона українців отримали матеріальне забезпечення.

Зокрема, Фонд протягом трьох кварталів прийняв на фінансування лікарняні, допомоги по вагітності та пологах та на поховання на загальну суму в розмірі 10,7 млрд гривень. Загалом роботодавці подали заяви-розрахунки на виплату матеріального забезпечення для більш ніж 1,6 мільйона застрахованих осіб.

З них 1,5 млн працівників отримали від Фонду компенсацію втраченого заробітку за час непрацездатності внаслідок травми, хвороби, зокрема інфікування коронавірусом, догляду за хворими дітьми, а також ізоляції від COVID-19.

Для більш як 110 тис. жінок нарахована допомога по вагітності та пологах, а також для 8 тисяч сімей - допомоги на поховання померлих працівників.

Фонд соцстраху оплатив українцям 24,9 млн гривень за перебування на самоізоляції від коронавірусу.