1,4 мільярда доларів від МВФ уже в Україні

Міжнародний валютний фонд уже перерахував Україні 1,4 млрд дол. США в еквіваленті програми екстреної підтримки.
Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.
🔻 Ці кошти допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України.
🔻 Як використати кошти, визначить Міністерство фінансів України.
🔻 Як використати кошти, визначить Міністерство фінансів України.
Нагадаємо, що у грудні фонд уже виділив Україні 700 мільйонів доларів, а також надав їй спеціальні права для запозичень на суму 2,7 мільярда доларів.
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