1,4 мільярда доларів від МВФ уже в Україні

15:07 10 березень Київ, Україна

Міжнародний валютний фонд уже перерахував Україні 1,4 млрд дол. США в еквіваленті програми екстреної підтримки.

Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Виконавча рада затвердила виділення 1,4 мільярда доларів на підтримку України, щоб допомогти їй впоратися з потрясінням, викликаним війною", - йдеться у поширеній фондом заяві.

🔻 Ці кошти допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України.



🔻 Як використати кошти, визначить Міністерство фінансів України.

Нагадаємо, що у грудні фонд уже виділив Україні 700 мільйонів доларів, а також надав їй спеціальні права для запозичень на суму 2,7 мільярда доларів.