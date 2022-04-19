135 нових вагонів щорічно - ціна сплати земельного податку «Укрзалізницею»

1 січня 2019 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України, згідно з якими «Укрзалізницю» позбавили пільг на сплату земельного податку. Відтоді Міністерство інфраструктури не раз розповідало про роботу над скасуванням податку на землю для УЗ. Однак досі нічого не змінилося.

Глава правління УЗ Володимир Жмак неодноразово говорив, що для виходу компанії на рівень прибутковості необхідна активна підтримка держави, хоча б у вигляді податкових пільг. Замість цього за 2019 рік компанія заплатила до місцевих бюджетів близько 4 мільярдів гривень. У 2020 році ця сума складе приблизно стільки ж - 3,8 мільярда гривень. За ці гроші «Укрзалізниця» могла б придбати 135 нових пасажирських вагонів. Крім того, щорічно в місцеві бюджети, включаючи податок на землю, доводиться виплачувати по 8,7 мільярда гривень.

«Укрзалізниця» планує добитися того, щоб гроші, сплачені компанією місцевим бюджетам як податок за землю, були повернуті залізниці і спрямовані на фінансування пасажирських перевезень. Також ведеться діалог про скасування акцизу на паливо для УЗ, а також нормалізацію виплат компенсацій за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні.

Податок на землю для «Укрзалізниці» - дійсно дуже велике навантаження на компанію. Земельний банк УЗ становить 209 тисяч гектарів. З них 94% земель перебувають під залізничними коліями. Величезні земельні площі зайняті господарськими спорудами, переданими державою у відомство «Укрзалізниці». Багато з них є виключно державною власністю і не приносять ніякого доходу. Виходить, що «Укрзалізниця» сплачує земельний податок за об'єкти державної власності, розташовані на державних земельних ділянках.

Залишається сподіватися, що держава піде назустріч компанії і допоможе їй розвиватися і приносити дохід.