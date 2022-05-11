В Україні хочуть запровадити довготривалий мораторій на...
Кабмін запропонував на час війни та 6 місяців після її завершення...
Кабмін запропонував на час війни та 6 місяців після її завершення...
Санкції, які запровадили проти росії через війну в Україні, впли...
У США було випущено дві срібні інвестиційні монети із зображенням...
Національний банк України (НБУ) протягом тижня, з 2 по 6 травня 2...
Близько 90 мільйонів тонн зерна у портах України заблокувала росі...
Як змінилася ціна у великих супермаркетах у результаті подорожчан...
Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявив, що повне....
Британсько-нідерландська нафтогазова компанія Shell має намір про...
Німеччина та Нідерланди збираються почати видобуток газу на шельф...
Посилена блокада із боку країн і виснаження запасів призвело до т...
Євросоюз має намір активізувати співпрацю з країнами Африки для з...
Як і слід було очікувати, експорт товарів з України у березні 202...
Як заявив президент України Володимир Зеленський, Україна готова....
Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що італійська нафтогазо...
За підсумками року виробництво нафти в росії може скоротитися на....