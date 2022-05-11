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Економіка

В Україні хочуть запровадити довготривалий мораторій на...

11.05.2022 11:15 TATIANA TKACHENKO

Кабмін запропонував на час війни та 6 місяців після її завершення...

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Крах економіки рф

10.05.2022 12:22 Taras Vole

 Санкції, які запровадили проти росії через війну в Україні, впли...

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Українська монета у США

10.05.2022 11:25 Taras Vole

У США було випущено дві срібні інвестиційні монети із зображенням...

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НБУ збільшив продажі валют

07.05.2022 09:23 Taras Vole

Національний банк України (НБУ) протягом тижня, з 2 по 6 травня 2...

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Росія заблокувала в українських портах близько 90 млн т...

06.05.2022 18:47 Taras Vole

Близько 90 мільйонів тонн зерна у портах України заблокувала росі...

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В Україні подорожчало вершкове масло

06.05.2022 18:39 Taras Vole

Як змінилася ціна у великих супермаркетах у результаті подорожчан...

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Єврокомісар назвав терміни запровадження повного ембарг...

06.05.2022 10:54 TATIANA TKACHENKO

Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявив, що повне....

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Shell продає свої АЗС у росії

06.05.2022 10:38 TATIANA TKACHENKO

Британсько-нідерландська нафтогазова компанія Shell має намір про...

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Німеччина та Нідерланди запускають видобуток газу

05.05.2022 12:56 TATIANA TKACHENKO

Німеччина та Нідерланди збираються почати видобуток газу на шельф...

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Росія просила Казахстан допомогти у ввезенні імпортних...

04.05.2022 08:27 TATIANA TKACHENKO

Посилена блокада із боку країн і виснаження запасів призвело до т...

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ЄС планує активізувати співпрацю з Африкою для заміни р...

03.05.2022 10:31 TATIANA TKACHENKO

Євросоюз має намір активізувати співпрацю з країнами Африки для з...

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Війна в Україні спричинила зниження обсягів експорту то...

01.05.2022 09:55 ELENA RUDENKO

Як і слід було очікувати, експорт товарів з України у березні 202...

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Українська електроенергія для Європи в обмін на газ

30.04.2022 10:50 ELENA RUDENKO

Як заявив президент України Володимир Зеленський, Україна готова....

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Італійська нафтогазова група Eni спростувала чутки, що...

29.04.2022 18:44 TATIANA TKACHENKO

Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що італійська нафтогазо...

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Видобуток нафти в росії впаде до 18-річного мінімуму

27.04.2022 20:29 TATIANA TKACHENKO

За підсумками року виробництво нафти в росії може скоротитися на....

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