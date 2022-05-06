Золото дорожчає через коронавірус

Дані торгів і золотовалютного світового ринку свідчать про зростання ціни на золото. Експерти відзначають, що основною причиною є погіршення ситуації з епідемією коронавірусу.

Вранці ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex росла на 0,19%, або на 3,75 долара, до 1843,75 долара за тройську унцію. Березневий ф'ючерс на срібло при цьому дешевшав на 0,05%, до 24,24 долара за унцію.

Продовження пандемії і нові карантинні обмеження в різних регіонах світу поступово переважують "вакцинний" оптимізм на ринках. Це підтримує котирування золота як традиційного активу-притулку.

Особливо високий приріст захворюваності спостерігається в США. Показник добового приросту заражень вже кілька днів поспіль перевищує 200 тисяч. У суботу в країні було зафіксовано черговий добовий антирекорд - 227 тисяч нових випадків коронавірусу. Окремі американські штати посилюють карантинні заходи. Так, в Лос-Анджелесі для жителів введена обов'язкова домашня ізоляція.

Деяку підтримку цінам на дорогоцінний метал робить і геополітична напруженість. Агентство Рейтер в понеділок повідомило про чергові санкції США проти Китаю, які вже готуються. Цього разу санкції торкнуться приблизно 14 китайських чиновників.