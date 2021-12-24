Вартість житла в Києві - актуальні ціни

Карантинні заходи і епідеміологічна ситуація в країні безпосередньо впливають на ринок нерухомості. Журналісти MYC зібрали інформацію про те, скільки для українців коштуватиме житло в Києві за цінами на середину квітня. Йдеться про квартири в новобудовах у місті і передмісті.

Так, середня вартість 1-кімнатної квартири в новобудовах Києва площею 40,6 кв. м становить 1 503 600 гривень, ціна 2-кімнатної квартири площею 62 кв. м в середньому стартує від 2 069 788 гривень. Тим часом вартість 1-кімнатної квартири в новобудовах Києва площею 84,2 кв. м - 2 598 316 гривень.

У передмісті середня вартість квартир виглядає наступним чином: