Жінок на посаді CEO побільшало, але це все ще 5% – звіт Deloitte

07:44 02 лютий Київ, Україна

Прогрес у досягненні гендерного паритету на керівних посадах все ще недостатній і просувається вперед досить повільно. Проте сьоме видання глобального звіту «Жінки на керівних посадах» демонструє позитивну динаміку щодо представленості жінок у топменеджменті компаній.



Згідно з дослідженням, проведеним аудиторською компанією Deloitte, жінок на посаді виконавчого директора (CEO) у 2021 році побільшало, проте це все ще 5%, показник зріс лише на 0,6% за чотири роки. А відсоток жінок, які працюють на посаді фінансового директора (CFO), у 2021 році зріс із 12,7% до 15,7%.



Більше жінок-керівниць у сферах охорони здоров'я та біонауки (21,3%), фінансових послуг (21,2%) та споживчих послуг (20,8%).



Найвища частка жінок на керівних посадах нині у Франції (43,2%), Норвегії (42,4%), Італії (36,6%), Бельгії (34,9%) та Швеції (34,7%). У той самий час середній показник у світі становить 19,7%, а в Україні – 18,3%.



У Deloitte кажуть, що рівня «приблизної рівності» за нинішніх темпів можна досягти у 2041 році. За їхніми словами, відсоток жінок серед членів правлінь зростає, проте лише невелика кількість жінок очолює правління (6,7%).

«Гендерний баланс у складі правлінь дозволить краще розуміти ринкові потреби та забезпечити більш високу якість процесу ухвалення рішень», – пояснює керуючий партнер Deloitte в Україні Сергій Кулик.

Також у Deloitte зазначають, що підприємства, очолювані жінками, мають більшу гендерну різноманітність. У таких фірмах частка жінок становить 33,5%, а у компаніях, де керівниками є чоловіки – 19,4%.



Компанії, єдиними власницями яких є жінки, становлять лише 3% серед 330 найбільших за виторгом в Україні.