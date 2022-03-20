Охочих виїхати в Польщу на заробітки стало більше

Попри закриті кордони і карантин, який в Україні оголосили 12 березня, охочих виїхати на заробітки до Польщі не зменшилося. Так, експерти відзначають, що в період березень-жовтень 2020 року згідно з аналітикою й статистикою, працівників, охочих виїхати за межі України, стало на 17% більше.

Тут багато чинників, але головні серед них такі:

відсутність роботи вдома, в рідних містах і селах;

близькість Польщі та простота оформлення документів для роботи в ній;

хороші зарплати і офіційне працевлаштування;

можливість прогодувати сім'ї під час карантину.

Середні зарплати в Польщі такі: чоловіки отримують близько 127 гривень за годину, а жінки трохи менше - близько ста гривень. При цьому примітно, що кращі пропозиції є в передмістях, а не у Варшаві, Кракові, Лодзі та інших великих містах. Українців здебільшого беруть на роботу активно - наші громадяни показали себе працездатними, тими, хто виконує правила.

Відомо, що українські працівники стимулюють зростання економіки Польщі на 0,5% щорічно.