Земля в Україні може подорожчати - Шмигаль

18:00 11 травень Київ, Україна

Прем'єр-міністр України розповів про свої прогнози щодо ринку землі. За слова Дениса Шмигаля, експерти вважають, що ціна може вирости в 2-5 разів. Така тенденція буде триматися протягом 5-10 років після відкриття ринку землі.





«Ми дивимося на аналогію з впровадження ринку землі серед наших країн-сусідів. Протягом 5-10 років вартість землі може рости від 2 до 5 разів», - сказав Шмигаль.

На думку прем'єра, це добре, тому що це капіталізує нашу державу і землю українську, якою вона володіє.

«Українці отримають право, а не обов'язок продавати свою землю. А право дає можливість приймати рішення. Подорожчала земля - продай її дорого за ринковою ціною без корупційного податку, який накладали чиновники, коли не було ринку землі », - зазначив глава уряду.

Він додав, що в Україні з 1 липня «зобов'язані відкрити ринок і вчитися жити в ньому».