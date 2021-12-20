Зеленський чекає чесного співробітництва з бізнесом

Зеленський зазначив прагнення влади встановити справедливі, прозорі, єдині для всіх правила гри, але чекає також з боку бізнесу кроків назустріч, готовності до спільної роботи: чесної, відкритої і відповідальної.

Президент нагадав, що влада, в свою чергу, створює передумови у вигляді низки реформ. Серед яких - очищення судової системи, протидія корупції, цифровізація процесів. Глава держави вважає, що на цьому шляху вже є серйозні результати. Це, зокрема, зменшення ролі держави там, де вона не є ефективною, а також прийняття і напрацювання важливих для економіки проєктів законів. Перш за все, мова йде про нульову декларацію і податок на виведений капітал, зазначив Зеленський.