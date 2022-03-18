Зеленський підтримав вітчизняні авіакомпанії: підписання нового закону

Пресслужба Офісу Президента опублікувала інформацію про новий проєкт закону, підписаний Володимиром Зеленським. Йдеться про можливість українських авіакомпаній ввозити і користуватися літаками з оперативним лізингом. Законопроєкт звільняє перевізників від платежів на митниці до 2024 року.

Відзначається, що мова йде про законопроєкт № 1492-ІХ, який покликаний сприяти підтримці вітчизняних авіакомпаній при переході до використання авіалайнерів українського виробництва.

У пресслужбі Офісу Президента повідомили, що в такому режимі в Україну можуть ввозити порожні лайнери з масою понад 10 тисяч кг і не більше 30 тисяч кг. Гранична пасажиромісткість повинна складати від 44-х до 110-и місць.

Згідно з цим законом, український уряд повинен враховувати в проєкті держбюджету-2022 відповідне фінансування Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості. Йдеться про повномасштабне серійне виробництво цивільних літаків, виробництво вертольотів, сприяння збереженню частки ринку авіаперевезень для українських виробників.

Президент направив листа прем'єру з метою забезпечення виконання поставлених завдань в цьому законі.