Зеленський подав законопроєкт про відстрочку РРО для ФОП

До Верховної Ради подано законопроєкт №4439 про відстрочення введення в Україні реєстрації розрахункових операцій для ФОП. Проєкт подав особисто президент України Володимир Зеленський.

Законопроєктом пропонується відстрочити з 1 квітня 2021 року до 1 січня 2022 року обов'язкове застосування РРО для фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп.

Також скасувати штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, і за відсутність попереднього програмування товарів в РРО.

Як сказано в пояснювальній записці до проєкту, через введення карантинних обмежень для боротьби з COVID-19 виникла необхідність відстрочки і уточнення окремих положень законів про запровадження РРО.