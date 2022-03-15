Зеленський скасував усі перевірки для бізнесу – треба, щоб міста оживали

08:30 15 березня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський повідомив про рішення щодо підтримки бізнесу під час війни.

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки економіки, аби бізнес в Україні працював.

▪️ФОПи другої групи тепер добровільно сплачуватимуть податки

"Замість ПДВ та податку на прибуток, даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу, - а це перша та друга група ФОП - ставимо добровільну сплату єдиного податку. Можете – платіть, не можете – немає питань", - зазначив президент.

▪️Держава скасовує всі перевірки бізнесу:
«Максимальна дерегуляція бізнесу. Усуваємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально, щоб міста оживали, щоб усюди, де немає бойових дій, тривало життя. Умова лише одна – ви забезпечуєте нормально роботу свого бізнесу у рамках закону України».