Зеленський скасував усі перевірки для бізнесу – треба, щоб міста оживали

08:30 15 березня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський повідомив про рішення щодо підтримки бізнесу під час війни.



Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки економіки, аби бізнес в Україні працював.



▪️ФОПи другої групи тепер добровільно сплачуватимуть податки



"Замість ПДВ та податку на прибуток, даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу, - а це перша та друга група ФОП - ставимо добровільну сплату єдиного податку. Можете – платіть, не можете – немає питань", - зазначив президент.



▪️Держава скасовує всі перевірки бізнесу: