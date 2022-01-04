Зеленський хоче підтримувати бізнес ветеранів

Розвиток і підтримка малого і середнього бізнесу в Україні - одне з політичних напрямків для президента Володимира Зеленського. Саме тому він заявив про те, що держава повинна допомагати розвитку бізнесу. Зокрема, того, яке відкривають ветерани.
За його словами, пріоритетом має стати створення робочих місць для ветеранів. "Нам необхідно якомога більше ветеранських бізнес", - підкреслив Зеленський. Він також зазначив, що важливим залишається питання реабілітації ветеранів.
"Сьогодні я підпишу указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та їх сімей", - повідомив глава держави.
За словами Зеленського, робота в цьому напрямку повинна бути постійною і систематичної, без "будь-якого політичного контексту".
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