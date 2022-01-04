Зеленський хоче підтримувати бізнес ветеранів

Розвиток і підтримка малого і середнього бізнесу в Україні - одне з політичних напрямків для президента Володимира Зеленського. Саме тому він заявив про те, що держава повинна допомагати розвитку бізнесу. Зокрема, того, яке відкривають ветерани.

"Зараз у Верховній Раді України є проект про державні гарантії на кредити для малого та середнього бізнесу. Думаю, слід подумати, щоб врахувати ветеранський бізнес, як окрему категорію бізнесу ", - сказав президент на III Міжнародному волонтерському і ветеранської форумі" Там, де ми - там Україна "у неділю в Києві.

За його словами, пріоритетом має стати створення робочих місць для ветеранів. "Нам необхідно якомога більше ветеранських бізнес", - підкреслив Зеленський. Він також зазначив, що важливим залишається питання реабілітації ветеранів.

"Сьогодні я підпишу указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та їх сімей", - повідомив глава держави.

За словами Зеленського, робота в цьому напрямку повинна бути постійною і систематичної, без "будь-якого політичного контексту".