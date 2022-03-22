Заява API про нафтові запаси США підняла ціни на ранкових торгах

Американський інститут нафти (API) опублікував звіт про стан запасів нафти в Сполучених Штатах Америки. На тлі зниження запасів експерти відразу відзначили зростання вартості нафти. Дані торгів за 23 червня показують впевнений стрибок майже на 1%.

Станом на 7.51 EEST ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,7% - до 75,36 долара за барель, серпневих ф'ючерсів на WTI - на 0,55%, до 73,24 долара за барель.

Раніше API повідомив, що за тиждень до 18 червня комерційні запаси нафти в США скоротилися на 7,2 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували зниження лише на 3,6 мільйона барелів. Офіційні дані Міненерго США будуть опубліковані в середу, прогнозується зниження показника на 3,9 мільйона барелів.

Котирування нафти також підтримує ситуація на ринку. Поступове зниження темпів зараження коронавірусом у світі і зняття на цьому тлі обмежень на пересування збільшують попит на сировину. Пропозиція при цьому залишається на тому ж рівні, на цьому тлі аналітики говорять про її нестачу.

"Ціни перебувають там, де вони зараз, через обмежену пропозицію і здорове відновлення попиту, до якого додалася затримка рішення щодо ядерної угоди", - прокоментував агентству Блумберг старший аналітик по сировинних товарах VI Investment Уїлл Сунчіль Юнь (Will Sungchil Yun).

Експерт також зазначив, що вся увага нафтових трейдерів на наступному тижні буде зосереджена на зустрічі ОПЕК+.