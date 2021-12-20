Завод «Судмаш» виставлять на продаж - ФДМУ

Фонд державного майна України в Херсонській області опублікував інформацію про швидкий старт аукціону на завод «Судмаш». Об'єкт планують продати за 67,2 мільйона гривень.

«Оголошуємо аукціон з продажу державного пакета акцій у розмірі 100% статутного капіталу ВАТ« Херсонський завод «Судмаш». Стартова ціна об'єкта - 67200000 грн».

Підприємство працює більше ніж 20 років, а спектр його послуг поступово збільшується. Якщо раніше тут виготовляли продукцію тільки для суден, то сьогодні замовниками заводу можуть бути також сільськогосподарські компанії і «надзвичайники».

Саме на «Судмаш» розробляють автомобільні підйомники висотою до 40 метрів, якими обладнані пожежні і рятувальні підрозділи ДСНС. Крім цього, тут спроєктували дослідний зразок причіпного підйомника телескопічного з висотою підйому робочої платформи до 15 метрів.

Приватизаційні торги повинні відбутися 30 квітня.