Завод шампанських вин в Одесі приватизують

06:57 11 вересень Київ, Україна

Пресслужба Фонду держмайна заявила про новий об'єкт, який надійде в програму приватизації. Ним стане комплекс Одеського заводу шампанських вин на Французькому бульварі в Одесі.

Цілісний майновий комплекс переданий в оренду ВАТ «Одесавинпром», термін дії договору - до 26 грудня 2020 року. До складу входить рухоме та нерухоме майно, в тому числі 29 об'єктів нерухомості за адресами: Французький бульвар, 8,10; вул. Наливна, 2; вул. Отамана Головатого, 151; основних засобів - 306 одиниць, транспортних засобів - чотири одиниці. Бокс для зберігання, автогараж - 35,7 кв.м; бокс для техобслуговування автомобілів - 37,5 кв.м; будівля зберігання води (тарна ділянка) - 96 кв.м; будівля насосної станції - 19,5 кв. м; виробничий корпус з одноповерховим будинком - 1 тис. 942 кв.м; виробничий корпус з адміністративним приміщенням - 4 тис. 529,1 кв.м; склад пляшок - 579,3 кв.м; блок складських приміщень виготовленої продукції - 2 тис. 337,9 кв.м; 3х-поверховий будинок складу виробленої продукції, клуб - 1 тис. 989,8 кв.м; будівля ремонтно-механічного цеху - 170,5 кв. м; совхозвінтрест - 2853,8 кв.м; будівля їдальні 2х-поверхова - 337,8 кв.м; приміщення прохідного пункту - 32,2 кв.м; підвали для обробки та зберігання вина - 18 тис. 644,3 кв.м; будівля парокотельна - 336,9 кв.м; галерея для транспортування продукції, огорожа з п'ятьма воротами, внутрішні і зовнішні майданчики електромережі, водопровідні та каналізаційні мережі; зовнішні тепломережі.

Нагадаємо, в листопаді 2016 року Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України законопроєкт «Про демонополізацію та впровадження ринкових засад функціонування спиртової галузі», який дозволить продати ряд винзаводів в Одеській області.

Президент України Петро Порошенко 7 жовтня 2016 роки завітав з робочим візитом в Одеську область, де підписав закон, який скасовує ліцензію в розмірі 500 тисяч гривень на право гуртової торгівлі алкоголем. Зараз її повинні купувати і великі заводи, і дрібні приватні виробництва.