Завод напівпровідників продали на аукціоні - подробиці

На сайті Prozorro з'явилася інформація про проведення аукціону з продажу «Заводу напівпровідників» в Запоріжжі. Будівля підприємства була продана за 136,7 мільйона гривень. При цьому майно підприємства було вирішено продати на іншому аукціоні, за іншу вартість.
Державний банк «Укрексімбанк», в заставі у якого знаходилося майно підприємства, виставив «Завод напівпровідників» на продаж за 491 мільйон гривень. Майно заводу було розділене на два лоти. Перший - будівлі і споруди заводу (170 мільйонів), другий - обладнання, транспортні засоби, об'єкти незавершеного будівництва (320 мільйонів).
Перший аукціон з продажу нерухомості, запланований на 18 лютого, не відбувся. Переможцем повторного аукціону з продажу будівель і споруд заводу напівпровідників стала компанія «Промактив Груп». Вартість покупки - 136,7 мільйона гривень.
За ці гроші покупець отримав все нерухоме майно заводу: всі корпуси, складські приміщення, будівлі (трансформаторної підстанції, водоохолоджуючої установки, кисневої станції і т.п.), сировинний майданчик і ін.
Нагадаємо, основними видами діяльності «Заводу напівпровідників» є виробництво трихлорсилану, полікристалічного і монокристалічного кремнію. Сфера застосування цих матеріалів - виготовлення сонячних батарей, силової електроніки, комплектувальних до електроприладів і іншого високотехнологічного обладнання.
В цей момент виробництво «Заводу напівпровідників» законсервоване і знаходиться в належному технічному стані. Його відновлення потребуватиме вкладення інвестицій, розмір яких буде залежати від перспективних планів інвестора.
У листопаді 2016 року завод напівпровідників був визнаний банкрутом, його найбільшим кредитором був визнаний Укрексімбанк - 5,15 мільярда при загальній кредиторській заборгованості 8,67 мільйона гривень.
Другий аукціон з продажу другого лота - обладнання, рухомого майна, інструментів, об'єктів незавершеного капітального будівництва, капітальних інвестицій - 18 лютого також не відбувся. Початкова вартість була встановлена на рівні 320 мільйонів. Повторний аукціон, призначений на 29 березня, не відбувся. Тепер стартова ціна знизилася до 256 мільйонів гривень.
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