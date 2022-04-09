Завод «Мотор Січ» зупиняє роботу

Погіршення епідеміологічної ситуації в країні змушує закриватися багато підприємств. Співробітники «Мотор Січі» отримали відповідне розпорядження і йдуть на простій до листопада 2020 року.

Запорізький авіадвигунобудівний завод «Мотор Січ», який з 2018 року контролюють китайські інвестори (75% викупила Beijing Skyrizon), зупинить роботу і відправить співробітників в простій до кінця листопада, пише Silk Bridge. Співробітників підприємства ознайомили з відповідним наказом по заводу.

Керівництво «Мотор Січі» пояснило вжиті заходи погіршенням епідеміологічної ситуації. Відзначається, що в простій відправлять співробітників відділів та управлінь, працівників неосновних служб цехів, а також співробітників підприємства старше 60 років.

На новий режим роботи завод переходить з понеділка 16 листопада. В період простою співробітникам обіцяють виплачувати 2/3 від окладу. Раніше повідомлялося, що з 2018 року китайські власники заводу звільнили з підприємства понад 4,5 тис. осіб.

З 2018 року 75% акцій підприємства належать китайській компанії Beijing Skyrizon. На інші 25% претендував державний «Укроборонпром», а зараз - DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського.