Завод «Масандра» окупанти хочуть продати з аукціону

Окупаційна влада Кримського півострова хоче продати з аукціону унікальний винний завод. Одна з головних визначних пам'яток Криму - «Виробничо-аграрне об'єднання Масандра», може стати знеціненим лотом.

Як відомо, аукціон призначений на 14 грудня, а от 8 грудня завершилася реєстрація учасників. У свою чергу в Міністерстві з питань реінтеграції і тимчасово окупованих територій кажуть - щодо осіб, причетних до продажу підприємства, а також покупців, введуть санкції.

Адже те, що зараз відбувається - є порушенням закону. Тому відомство ініціюватиме національні і міжнародні санкції. Про те, що унікальний завод хочуть приватизувати, стало відомо ще в кінці травня.

А влітку парламент окупованого Криму дозволив приватизацію держпідприємства, хотіли провести без оцінювальної вартості та аудиту за заниженою вартістю.

За словами Миколи Бойка, який очолював підприємство 29 років, сума в 9 мільйонів доларів, в яку оцінили все підприємство, занижена в сотні разів. Адже тільки колекція вин з мільйона пляшок оцінюється в сотні мільйонів доларів, а балансова вартість виноматеріалів - в більш ніж 36 мільйонів доларів.

Втім, найголовніше - це сам завод, філії і землі від Фороса до Судака, на яких розташовані виноградники, їхня площа майже 4000 гектарів, що після приватизації можуть розпродати по частинах зацікавленим особам. Нагадаємо, що початкова вартість підприємства була оголошена в більше ніж 70 млн доларів. Станом на зараз власником акцій є Міністерство майна Криму.

Розмови про продаж були ще в минулому році - Володимир Константинов на початку лютого 2019 говорив, що підприємство не повинне перебувати в державному управлінні.