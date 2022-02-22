Завод Кобзаренка перший в Україні представив алюмінієвий напівпричіп, здатний перевозити до 90 куб.

Завод Кобзаренка представив на міжнародній агропромисловій виставці «Зернові технології» новинку для «зеленої» енергетики – алюмінієвий напівпричіп-щеповоз АРС-90 із рухомою підлогою.



Про це розповів маркетолог Заводу Кобзаренка Микола Лисовенко.

«Ми перші з вітчизняних виробників розробили такий напівпричіп-щеповоз, якому немає аналогів в Україні. Полегшена вага алюмінієвого напівпричепа дозволяє перевозити до 90 кубів вантажу, що значно скорочує логістичні витрати підприємства. Ми виготовляли його для перевезення щепи, але можна також транспортувати їм і лушпиння соняшника. Рухлива підлога Cargo Floor з 21 планкою, що рухається, дозволяє вивантажитися без підйому кузова. Напівпричіп має європейську комплектацію: осі SAF INTRADISC з дисковим гальмом та посиленим підшипниковим вузлом, що має гарантію 6 років; двошвидкісні опорні домкрати SAF із навантаженням 24 т тощо», – розповідає Микола Лисовенко.