Завод Кобзаренка перший в Україні представив алюмінієвий напівпричіп, здатний перевозити до 90 куб.
18:01 21 лютий Київ, Україна
Завод Кобзаренка представив на міжнародній агропромисловій виставці «Зернові технології» новинку для «зеленої» енергетики – алюмінієвий напівпричіп-щеповоз АРС-90 із рухомою підлогою.
Про це розповів маркетолог Заводу Кобзаренка Микола Лисовенко.
«Ми перші з вітчизняних виробників розробили такий напівпричіп-щеповоз, якому немає аналогів в Україні. Полегшена вага алюмінієвого напівпричепа дозволяє перевозити до 90 кубів вантажу, що значно скорочує логістичні витрати підприємства. Ми виготовляли його для перевезення щепи, але можна також транспортувати їм і лушпиння соняшника. Рухлива підлога Cargo Floor з 21 планкою, що рухається, дозволяє вивантажитися без підйому кузова. Напівпричіп має європейську комплектацію: осі SAF INTRADISC з дисковим гальмом та посиленим підшипниковим вузлом, що має гарантію 6 років; двошвидкісні опорні домкрати SAF із навантаженням 24 т тощо», – розповідає Микола Лисовенко.
Передня вісь може підніматися та опускатися як вручну, так і автоматично. Кузов виготовлений із зносостійкого алюмінію, а окантовка виконана спеціальними профілями товщиною 50 мм та подвійним гумовим ущільненням.
Власна маса АРС-90 становить 7,4 т, повна – 36 т, габарити – 13,5 х 2,54 х 3,98 м.
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