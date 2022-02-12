Затока та Кароліно-Бугаз провели перший туристичний форум і вперше заговорили про свою стратегію

15:15 22 вересень Київ, Україна

Затока і Кароліно-Бугаз - ці два населених пункти в рамках реформи децентралізації об'єдналися одними з найостанніших в Одеській області. Єдина об'єднана територіальна громада (ОТГ) отримала в спадок і єдині проблеми: повна відсутність стратегії розвитку, каналізаційний колапс, сміттєве "перенапруження" і дивний механізм управління, при якому представники місцевої влади намагаються рулити ситуацією прямо з-під арешту. Пам'ятаючи про стару приказку, що порятунок тих, хто тоне - справа їхніх власних рук, представники місцевої громади зважилися на конкретні дії.

Перший туристичний форум Кароліно - Затока 2020 року, що пройшов 19 і 20 вересня, номінально був присвячений завданню продовження туристичного сезону. Довгі роки повноцінними в плані туризму тут залишаються всього три літніх місяці, тоді як весь інший час майже вся інфраструктура згортається. Організатор форуму Станіслав Клименко вирішив розширити тематику розглянутих проблем, запрошуючи експертів і спікерів. Забігаючи наперед відзначимо, що в цьому він точно не прогадав.

Власники та директори місцевих баз відпочинку спочатку прийшли на форум як гості, але вже на тлі першого спікера (а ним став в.о. директора КП «Бюро регіонального розвитку» Олександр Славський) почалися питання, обговорення та пропозиції почати взаємодіяти. У такому режимі пронеслися обидва форумних дні, коли дискусії могли тривати навіть довше, ніж самі виступи спікерів.

Головною проблемою ОТГ всі місцеві бізнесмени в один голос називали повне безвладдя: навіть встановити громадський туалет власним коштом без серйозного хабаря їм не дозволяють. Ніякої стратегії у ОТГ немає і не було, у зв'язку з чим було вирішено взяти ініціативу в свої руки і почати розробку такої спільно з вченими з Одеського національного економічного університету (які, до речі, розробили та успішно впровадили низку стратегій в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях).

Представники туристичної галузі теж зійшлися в єдиній думці про ситуацію. За їхніми словами, продовжити туристичний сезон в Затоці і Бугазі - не проблема, вони самі хоч завтра готові почати пропонувати подібні тури своїм клієнтам. Інше питання, що для готовності працювати в міжсезоння ОТГ просто зобов'язана вирішити цілий спектр своїх власних питань, а тут у нас і проблема каналізації (тонкий аромат якої в прямому сенсі витає в повітрі), і відсутність газифікації (яка скоротить витрати турбаз в міжсезоння в рази), і благоустрій (в першу чергу - в юридичному сенсі) пляжної лінії. І, звичайно ж, створення зрозумілих і простих правил замість звичного тут корупційного «рішалова».

Організатор форуму Станіслав Клименко домовився з багатьма експертами та гостями про взаємодію для вирішення конкретних проблем. Наприклад, вже найближчим часом в Затоці пройде фестиваль сиру та вина - першої події, покликаної привернути в ОТГ на відпочинок туристів саме в міжсезоння. Свою допомогу з цілої низки питань розвитку Затоки і Бугаза запропонували представники пляжного комплексу "Білий ведмідь", яких підтримали власники баз "Гірський орел", "Гранд Море", "Карпати" та інші. Прямо тут же заговорили про можливість підписання контрактів на співпрацю представники туроператора "Аккорд-Тур" - бізнес дійсно взявся за справу.

У підсумку форум значно перевищив відведений йому час: дискусії тривали, пропозиції обговорювалися, комерційні союзи укладалися прямо тут же. І всі в один голос говорили одне: такий форум - це лише початок необхідного руху, тому не можна не тільки зупинятися, а й зменшувати оберти. Адже якщо не взятися за проблеми ОТГ сьогодні, то вже завтра замість продовження сезону можна буде зіткнутися з вмістом всіх місцевих туалетів, що вирує вулицями.

Залишається лише спостерігати, чи зуміють місцеві бізнесмени та громадські працівники подужати задачу повноцінної самоорганізації в Затоці і Кароліно-Бугазі. Ну і, звичайно, побажати їм успіхів.