Посуха, протести і подорожчання перевезень приведуть до збільшення цін на каву

Погодні умови підняли світові розцінки на каву. Таку заяву зробили експерти з аналізу цін на ринку. У червні ціни на каву досягли свого п'ятирічного максимуму, що призвело до збільшення вартості продукції. Також в 2021 році зафіксовано підвищене споживання цього продукту - вперше з 2017 року споживання перевищує виробництво.

Ціни на робусту підвищилися більш ніж на 30% за останні три місяці - до 1749 доларів за тонну, що є максимумом за останні два роки.

Основними причинами подорожчання кави експерти називають найсильніші за останнє сторіччя посухи в Бразилії, протести в Колумбії і різке зростання вартості морських перевезень. Крім того, Бразилія вступила в міжрічний період свого дворічного циклу врожаю, і невизначеність щодо обсягів виробництва утримує виробників від продажу значних обсягів.

У Мінсільгоспі США підрахували, що в 2021 році населення буде вживати близько 165 млн стандартних мішків кави вагою 132 фунти (приблизно 60 кг) - це на 8,1 млн більше, ніж у минулому році. А світове виробництво скоротиться до 164, 8 млн мішків. Роздрібна вартість кави поки залишається незмінною, але незабаром ціни на каву поповзуть вгору, як в США і Європі, так і в Україні.

Україна за останній рік імпортувала близько $48,4 тис. тонн кави. Є у нас і свої виробники, продукція яких має попит. Зокрема, за різними оцінками, ринок кави в Україні обслуговує понад півтори тисячі великих і дрібних виробництв.