Зарплати в агросекторі: середні показники по регіонах

13:26 04 серпень Київ, Україна

Державна служба статистики України опублікувала порівняльний аналіз травень 2019-травень 2020. Згідно з даними середня місячна зарплата по Україні в сільському, лісовому і рибному господарстві зросла на 6,1%. У грошовому еквіваленті це зарплата близько 9508 гривень.

Так, середня зарплата в сільському господарстві в червні зросла на 5,1% - до 9461 гривень.

Слід зазначити, що рівень зарплат в агросекторі за першу половину 2020 року був на 9,8% вище, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, середньомісячна зарплата за цей період склала 9128 гривень.

Нагадаємо, що під час карантину лідируючі позиції серед працевлаштування шукачів по виду економічної діяльності зайняли сільське господарство, промисловість і галузь торгівлі.

Сільське господарство дало роботу 54% місць, в переробну промисловість працевлаштувалися 13% безробітних, а торгівля забезпечила роботою 11% осіб від загального числа претендентів роботи.

Раніше повідомлялося, що в Україні озвучили топ областей, в яких громадяни отримують найвищий рівень заробітної плати. Відповідні дані представила Державна служба статистики України.

Повідомляється, що в список лідерів по рівні заробітку потрапили місто Київ - 16393 гривні, Донецька область - 12445 гривень, Київська область - 11795 гривень, Дніпропетровська область - 11655 гривень.