Зарплати в аграрному секторі - хто скільки отримує?

15:15 02 жовтень Київ, Україна

Аграрний сектор - один з найбідніших в Україні. І це виражається не тільки в нестачі фінансування і підтримки від держави, але і в оплаті праці. Вперше за кілька років, зарплати в аграрному секторі виросли.

Середня зарплата в Україні в сільському господарстві у січні-серпні 2020 склала 9367 грн. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Цей показник на 11,1% вище зарплати, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, заробітна плата працівників сільського, лісового та рибного господарств в серпні 2020 склала 9552 грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в серпні 2020 склала 11446 грн. Цей показник у 2,4 раза вищий за рівень мінімальної заробітної плати (4723 грн).

За останні 12 місяців розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 8,6%.