Зарплати українців у Польщі - подробиці

Трудова міграція українців до Польщі зумовлена досить високим рівнем оплати праці простих робітничих професій. Також саме Польща не закрила в'їзд для працівників з України під час пандемії. Про те, які гроші заробляють українці в Польщі - розбиралися наші журналісти.

Як розповіла директорка Департаменту рекрутації компанії з міжнародного працевлаштування Анна Джоболда, в 2021 році мінімальна ставка в Польщі зросла до 13,78 злотих нетто за годину (нетто - сума після відрахування всіх податків). Це означає автоматичне підвищення зарплати для працівників в цьому році в середньому на 300 злотих/місяць.

Українці, що працюють на виробництві, заробляють 2,5-4 тис. злотих (18,5-30 тис. гривень) в залежності від того, працюють вони 8 або 12 годин на добу. Аналогічні зарплати і на логістичних складах, де ставка становить 13,8-14,5 злотих/год, або на підприємствах харчової промисловості.

А ось висококваліфіковані працівники, наприклад, зварювальник або електрик, отримують більше - 3,5-4,5 тис. злотих на місяць (26-33 тис. гривень).

Оскільки на виробництві є стабільний попит на робочу силу, більшість українців трудяться там. Це підприємства харчової промисловості - рибозаводи, м'ясокомбінати, виробництво заморожених продуктів, а також логістичні склади, де в пандемію стабільно багато роботи. Також працюють наші співвітчизники і на підприємствах електроніки та меблевої галузі.