Зарплати співробітників «Укрзалізниці» піднімуть

З 01 червня на «Укрзалізниці» очікується підвищення заробітної плати. Керівництво розраховує, що підвищить виплати працівникам на 10%. Однак підвищення оплати праці варто чекати тільки тим працівникам, чиї зарплати не вище 30 000 гривень.

"Укрзалізниця" і профспілки домовилися з 1 червня 2021 року збільшити на 10% тарифні ставки і посадові оклади залізничників. Крім того, сторони дійшли згоди, що за умови виконання основних дохідних показників, другий етап підвищення заробітних плат відбудеться вже з 1 жовтня цього року.

Обидва підвищення будуть застосовані до працівників компанії, посадові оклади яких зараз менше 30 тис. гривень. Відповідні домовленості закріплені в спільному рішенні про співпрацю та взаєморозуміння, яке підписали в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик і лідер Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Бубняк.