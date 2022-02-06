Зарплата в банках: хто скільки отримує

Фінансові установи завжди були престижним місцем роботи в усі часи. У сучасному світі до просто «хорошого місця» додається соціальний пакет, фінансова підтримка, бонуси для кращих співробітників. Про те, скільки отримують в українських банках - дізнавалися наші журналісти.

Як формується зарплата співробітника банку

Зарплата менеджера, касира або рядового співробітника фінустанови безпосередньо залежить від рівня мінімальної заробітної плати в Україні. На початок 2021 року цей показник становив 4 830 грн після відрахувань усіх податків, що в перекладі на іноземну валюту не перевищує $171.

Виходячи з цього показника і розраховується заробітна плата кожного співробітника, включаючи банківських службовців.

Причому потрібні як рядові співробітники, так і менеджери середньої та вищої ланки. Українські банки готові запропонувати такі зарплати:

касир у відділенні банку: 12-15 тис. грн;

адміністратор відділення банку: 8-11 тис. грн;

економіст: 8-9 тис. грн;

оператор контактного центру: 17-25 тис. грн;

інкасатор: 12-14 тис. грн;

менеджер з продажу банківських продуктів: 15-45 тис. грн.

Найбільше в банках одержують керуючі, програмісти і розробники додатків. Таким співробітникам готові платити до 160 тис. грн.

Україна давно прагне до європейського рівня життя, однак за рівнем оплати залишається далеко позаду інших країн. Наприклад, ось зарплати деяких співробітників європейських банків: