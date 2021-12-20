Зарплата в IT - скільки отримують розробники?

12:28 28 липень Київ, Україна

Експерти порталу DOU провели опитування, результатом якого стала інформація про зарплату розробників в Україні. Згідно з даними середній чек такого працівника в липні 2020 року - 2300 доларів на місяць. Серйозного зростання в оплаті праці за останні 7 місяців в країні не відбулося.

Серед опитаних розробників найбільша частка Software Engineers (46%), далі йдуть категорії Senior Software Engineers (24%) і Junior Software Engineers (17%). Топ-3 містами проживання серед розробників і далі є Київ (44%), Харків (14%) і Львів (13%).

Середні зарплати:

середня зарплата розробника в Україні становить $ 2300 в місяць (після оподаткування), згідно з даними опитування за червень 2020 року;

Junior SE, SE і Senior SE в Києві отримують $ 800, $ 2200 і $ 4000. відповідно;

в інших містах, якщо порівнювати з Києвом, Junior SE отримують в середньому на $ 100-150 меншу зарплату. Для SE і Senior SE така різниця може досягати $ 700-1000;

на найвищу оплату праці розробник JavaScript, C # /. NET і Java (найпопулярніші мови програмування) може розраховувати в Києві - $ 2350, $ 2800 і $ 3000 відповідно;

Scala і Go-розробники в Києві отримують $ 4000;

в Senior Back-end розробників зарплата $ 3750, в Junior Front-end - $ 650.

Також наголошується, що для Junior SE найбільш високооплачуваною буде робота в продуктовій компанії - $ 800. Для Senior SE і SE оплата праці в аутстафінговій, продуктової компанії або стартапі більш-менш однакова, на рівні $ 3800-3900 для Senior SE і $ 1800-2000 для SE.