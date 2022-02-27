Зарплата українців продовжує падати

16:05 05 жовтень Київ, Україна

Не дивлячись на явне поліпшення економічної ситуації в країні, в Україні відзначається зниження зарплат на підприємствах. Серед причин - безліч факторів, як внутрішньо, так і зовнішньоекономічних.

Середня заробітна плата в Україні зменшилася вже в кінці серпня 2020 року на 3 відсотки в порівнянні з попереднім місяцем. Серед причин: карантин, економічна криза, інфляція, девальвація гривні.

За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в Україні в 2020 році становить 11 446 грн, в порівнянні з минулим 2019 (10537 грн) вона виросла на 8,6 відсотка. Найбільшу зарплату - 19 827 грн отримали працівники сфери «Інформація та телекомунікації», а найменша - 6224 грн була в сфері «Тимчасове розміщення та організація харчування».

Але, порівнюючи середню зарплату за серпень і липень 2020 року, виявляємо зменшення на 3%. Серед причин - карантин, економічна криза, інфляція, девальвація гривні - необхідно врахувати ще й «сезонний» фактор, оскільки традиційно велику зарплату нараховують в кінці року в грудні і в червні-липні під час літніх відпусток.