Запуск проєкту "е-Підприємець" в додатку "Дія"

18:11 04 серпня Київ, Україна

В Україні тепер можна буде оформити свій бізнес, не виходячи з дому. Кабмін затвердив експериментальний проєкт "е-Підприємець" в додатку "Дія", в якому можна зареєструватися, зробивши лише декілька кліків.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.



"Відкрити малий бізнес стане ще простіше. Для розвитку бізнесу в Україні уряд запускає експериментальний проєкт, завдяки якому пройти всі процедури можна буде в одному "вікні" за допомогою порталу "Дія". Ми підтримали рішення, яким передбачається порядок надання комплексної електронної послуги "е-Підприємець", - зазначив глава уряду.



За словами Шмигаля, на порталі "Дія" можна буде пройти державну реєстрацію бізнесу (реєстрація фізичної особи-підприємця, ТОВ), зареєструватися в податковій (стати платником єдиного податку або ПДВ) або отримати різні ліцензії.



Відзначається, що впроваджувати відповідний експериментальний проєкт планується протягом двох років.