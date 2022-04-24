Заборона на експорт брухту

15:41 27 липня Київ, Україна

Підняття цін на сировину, в тому числі на брухт, негативно відбилося і на його експорті.

ФДС висунула свої пропозиції уряду України ввести мораторій на експорт брухту. Про це в понеділок, 26 липня, пише РБК-Україна з посиланням на лист ФРУ прем'єр-міністру Денису Шмигалю.



Свою вимогу вони аргументували тим, що після відновлення світової економіки після коронакризи різко зросли ціни на сировину, в тому числі на брухт. Це призвело до зростання його експорту.



"Експортне мито на брухт у розмірі 58 євро за тонну вже не стримує експортерів, оскільки його співвідношення до вартості брухту скоротилося з 26,8% до 13,5%, що нівелює ефект від введення мит. Таким чином, цілком імовірно, що з такою динамікою обсяги експорту брухту до кінця 2021 року можуть перевищити 1,5 млн тонн. А це половина заготівлі брухту в 2020 році", - йдеться в листі.



Як підкреслили в ФРУ, брухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.



"Саме його використання дозволяє зменшити споживання первинної сировини і завдяки цьому скоротити викиди СО2 металургією на 60% і на 1 тонні переробленого брухту заощадити 1,4 тонни залізної руди і 740 кг вугілля", - пояснили в федерації.



Як відомо, мито в 58 євро за тонну експорту брухту діє в Україні до 2026 року.