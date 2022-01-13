Запорізький ЗРК отримає нову підйомну машину від Corum Group

Велике за масштабом замовлення для виробництва отримав «Корум Дружківський машинобудівний завод», який є одним з підрозділів машинобудівної корпорації Corum Group. Заводу належить спроєктувати і побудувати підйомну машину Ц-3х1,9 для Запорізького залізорудного комбінату (ЗЗРК). Про це йдеться в повідомленні на сайті корпорації.

Сторони уклали контракт на виробництво обладнання в рамках проєкту з будівництва Південного вентиляційного стовбура №2 для ЗЗРК.

Підйомна машина Ц-3х1,9 допоможе шахтобудівникам в спорудженні 355-метрового вертикального стовбура, підкреслює Corum Group.

«Машину з триметровим барабаном сміливо можна назвати топовою. Комплектацію механічної та електричної частин Ц-3х1,9 реалізують на базі передових конструкторських рішень: в складі машини будуть застосовані підшипники європейського виробника і гальма гідравлічні дискові. Також там будуть використані частотно-регульований привід для управління електродвигуном і мікропроцесорна техніка в системі управління підйомною установкою і сигналізації. Такий комплект забезпечить швидкість переміщення ємності по стовбуру до 8 м/с при максимальному статичному навантаженні каната до 14 т», - заявив Євген Петров, менеджер з інфраструктурного обладнання Corum Group.

На період будівництва підйомна машина Ц-3х1,9 обслуговуватиме діжковий підйом, а після закінчення будівництва її переоснастять для роботи з кліттю неперекидною.

Машина зможе працювати в три етапи:

Робота з діжкою; Робота кліттю з позначки - 340 м; Робота кліттю з позначки - 640 м.

Підйомна машина Ц-3х1,9 буде поставлена з розширеним комплектом електрообладнання: в нього включено все необхідне для забезпечення не тільки енергопостачання машини, але і машинного залу. Монтаж машини на ЗЗРК намічений на перший квартал 2022 року.

За умовами контракту, «Корум Шахтспецбуд» з нуля побудує вентиляційний стовбур і супутні йому будови. Підрозділ «Корум Дружківський машинобудівний завод» розробить і зробить для оснащення стовбура підйомну машину Ц-3х1,9. А фахівці сервісної служби Corum Repair змонтують і налагодять це обладнання на території рудника.

«Будівництво та оснащення ЮВС №2 - це масштабний і амбіційний проєкт, який реалізується в рамках прийнятої Стратегії розвитку компанії до 2030 року і демонструє високу експертизу Corum в сфері шахтобудування», - повідомив Михайло Потапов, генеральний директор Corum Group.

Запуск комплексу ЮВС №2 дозволить комбінату підтримати рівень видобутку в цілому по руднику на рівні 4 500 тис. т залізної руди на рік. Цей проєкт дозволить ЗЗРК вести відпрацювання запасів Переверзевського родовища залізних руд (оцінка запасів - понад 350 млн т).

Нагадаємо, що «Корум Шахтспецбуд» має намір в 3,5 раза збільшити продажі в 2025 році. Розширення обсягу та диверсифікація послуг шахтобудування є одним з напрямків розвитку Corum Group до 2030 року.

Corum Group - найбільший виробник гірничошахтного обладнання в Україні. Він входить до складу енергетичного холдингу ДТЕК.