Запорізький ЗРК отримає нову підйомну машину від Corum Group

Велике за масштабом замовлення для виробництва отримав «Корум Дружківський машинобудівний завод», який є одним з підрозділів машинобудівної корпорації Corum Group. Заводу належить спроєктувати і побудувати підйомну машину Ц-3х1,9 для Запорізького залізорудного комбінату (ЗЗРК). Про це йдеться в повідомленні на сайті корпорації.
Сторони уклали контракт на виробництво обладнання в рамках проєкту з будівництва Південного вентиляційного стовбура №2 для ЗЗРК.
Підйомна машина Ц-3х1,9 допоможе шахтобудівникам в спорудженні 355-метрового вертикального стовбура, підкреслює Corum Group.
На період будівництва підйомна машина Ц-3х1,9 обслуговуватиме діжковий підйом, а після закінчення будівництва її переоснастять для роботи з кліттю неперекидною.
Машина зможе працювати в три етапи:
- Робота з діжкою;
- Робота кліттю з позначки - 340 м;
- Робота кліттю з позначки - 640 м.
Підйомна машина Ц-3х1,9 буде поставлена з розширеним комплектом електрообладнання: в нього включено все необхідне для забезпечення не тільки енергопостачання машини, але і машинного залу. Монтаж машини на ЗЗРК намічений на перший квартал 2022 року.
За умовами контракту, «Корум Шахтспецбуд» з нуля побудує вентиляційний стовбур і супутні йому будови. Підрозділ «Корум Дружківський машинобудівний завод» розробить і зробить для оснащення стовбура підйомну машину Ц-3х1,9. А фахівці сервісної служби Corum Repair змонтують і налагодять це обладнання на території рудника.
Запуск комплексу ЮВС №2 дозволить комбінату підтримати рівень видобутку в цілому по руднику на рівні 4 500 тис. т залізної руди на рік. Цей проєкт дозволить ЗЗРК вести відпрацювання запасів Переверзевського родовища залізних руд (оцінка запасів - понад 350 млн т).
Нагадаємо, що «Корум Шахтспецбуд» має намір в 3,5 раза збільшити продажі в 2025 році. Розширення обсягу та диверсифікація послуг шахтобудування є одним з напрямків розвитку Corum Group до 2030 року.
Corum Group - найбільший виробник гірничошахтного обладнання в Україні. Він входить до складу енергетичного холдингу ДТЕК.
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