«Запоріжкокс» ввів в експлуатацію нове обладнання

11:18 29 липень Київ, Україна

Одне з підприємств групи "Метінвест" - ПрАТ "Запоріжкокс" отримало 11 мільйонів гривень на модернізацію виробництва. Компанія ввела в в дослідно-промислову експлуатацію нову міні-градірню для охолодження технічної води цеху смолоперегінного виробництва.

Як повідомляється в прес-релізі компанії у вівторок, градирня турецької компанії Dalgakiran продуктивністю понад 500 куб. м / год призначена для охолодження технічної води, яка використовується в процесі дистиляції смоли для охолодження одержуваних фракцій і у виробництві гранульованого пеку.

При цьому уточнюється, що нова градирня охолоджує воду до оптимальних температур, що забезпечує стабільний випуск продукції з необхідними якісними характеристиками і продовжує термін служби агрегатів. Раніше охолодження теплообмінної апаратури і конвеєрних стрічок ліній грануляції смолоперегінного виробництва відбувалося через центральну систему водопостачання. Нова градирня працює в автономному режимі, що дозволяє оперативно регулювати обсяг подачі і температуру води в залежності від виробничих потреб цеху.

Градирня має замкнутий цикл - після використання охолодженої води на теплообмінної апаратурі і лініях грануляції пеку вода повторно повертається на градірню для охолодження. Скидання промислових вод, як і на інших водних об'єктах "Запоріжкоксу", повністю виключений. При цьому нагадується, що підприємство понад 15 років не здійснює скидання води в зовнішні мережі, за рахунок замкнутого циклу водопостачання виробничих і технологічних процесів.

Особливістю нової градирні є використання в якості основного матеріалу поліпропілену, який знизить ймовірність утворення корозії і органічних речовин, а також стійкий до впливу ультрафіолету. Це дозволить мінімізувати позапланові зупинки обладнання, збільшити міжремонтний період.