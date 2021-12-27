Запаси газу в ПСГ зросли на 50% з початку закачування

З інформації Оператора газотранспортної системи України на сьогодні, 17 серпня, в підземні сховища закачано 23,854 млрд куб газу. Таким чином, за цей сезон вже закачали 8,040 млрд куб. м, збільшивши загальний запас в ПСГ України на 50,84%.

У порівнянні з запасами на аналогічну дату 2019 роки (17,005 млрд куб. м), зараз запаси газу більше на 40,3%, або на 6,849 млрд куб. м.

Тільки за добу 15 серпня Україна закачала в ПСГ майже 112 млн кубометрів газу. При цьому іспортний газ з ЄС склав лише 42 млн кубів - весь обсяг отриманий зі Словаччини.

Минулого тижня стало відомо, що Україна відновила черговий рекорд за запасами газу, закачавши в підземні сховища 23,065 млрд кубометрів.

Згідно з даними Укртрансгазу, на закачку мільярда кубометрів газу знадобилося трохи більше тижня.