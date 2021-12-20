ЗАТ "Філіп Морріс Україна" опублікувало звіт за 2020 рік

Освітивши звіт щодо діяльності за 2020 рік, тютюнова компанія ЗАТ "Філіп Морріс Україна" вказала на підвищення прибутку. Один з найбільших тютюнових постачальників в країні, підвищив свої обороти на 5% - в 2020 році прибуток склав 2,73 млрд гривень.

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), її активи за рік зросли на 18% - до 11,51 млрд грн, а нерозподілений прибуток - на 55,5%, до 7,79 млрд грн. Сумарна дебіторська заборгованість ЗАТ за підсумками року збільшилася на 28,4% - до 8,63 млрд грн.