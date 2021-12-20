ЗАТ "Філіп Морріс Україна" опублікувало звіт за 2020 рік

Освітивши звіт щодо діяльності за 2020 рік, тютюнова компанія ЗАТ "Філіп Морріс Україна" вказала на підвищення прибутку. Один з найбільших тютюнових постачальників в країні, підвищив свої обороти на 5% - в 2020 році прибуток склав 2,73 млрд гривень.
Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), її активи за рік зросли на 18% - до 11,51 млрд грн, а нерозподілений прибуток - на 55,5%, до 7,79 млрд грн. Сумарна дебіторська заборгованість ЗАТ за підсумками року збільшилася на 28,4% - до 8,63 млрд грн.
Вказується також, що на річних зборах акціонерів 27 квітня планується отримати схвалення на здійснення компанією великих угод сукупною вартістю до 40 млрд грн, які до 30 квітня 2022 можуть використовуватися підприємством для ведення господарської діяльності. Крім того, в ході зборів планується затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ, до яких належить подальше нарощування виробничих потужностей і розширення асортименту продукції компанії.
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