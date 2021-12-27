Закрили останню вугільну шахту Англії

Шахти Англії і знамениті англійські трудяги-шахтарі поступово відходять в історію. Закрита остання шахта. Старовинна шахта Bradley Mine, що розташована в північному графстві Англії Дарем, поставляла вугілля королівству протягом двохсот років.

У повідомленні видання Sky News йдеться, що відкритий вугільний кар'єр, де видобували 150 тисяч тонн вугілля на рік, вирішили закрити після того, як провалилися плани по розширенню ділянки видобутку. Захисники навколишнього середовища боролися проти цих планів - і перемогли.

"Це погана новина для шахтарів, що працюють тут, особливо в світлі того, що Великобританії все ще потрібно майже 8 млн тонн вугілля на рік. Цей попит в основному задовольняється за рахунок імпортних поставок, які надходять з Росії та США ", - йдеться в повідомленні.

У Шотландії та Уельсі досі діє кілька невеликих шахт. Але остання з них повинна закритися в жовтні 2022 року.

Вугільна промисловість Англії багато років була в занепаді. Страйки шахтарів, масові звільнення і запеклі протести через закриття шахт в 1980-х роках не змогли врятувати її.

Остання глибока шахта в Келлінглі в Північному Йоркширі закрилася п'ять років тому. З тих пір місцеве вугілля добувався тільки з відкритих шахт, таких як Bradley Mine.

Нагадаємо, шахти в Україні закриватимуть за прикладом Польщі та Греції. Так звану трансформацію вугільних регіонів допоможе Україні здійснити Всесвітній банк.

Також повідомлялося, що Кабмін працює над пілотним проектом закриття шахт.