Закон про інвестнянь пішов на доопрацювання

Законопроєкт про великі інвестиції (інвестняні) у Верховній Раді був відправлений на доопрацювання. Законопроєкт 3760 був про інвестиції проєктів через державну підтримку.

За законопроєкт проголосували всього 44 народних депутати при необхідних 226 голосах, за те, щоб відправити його на повторне читання - 245 народних обранців.

За словами голови профільного комітету з питань економічного розвитку, депутата "Слуги народу" Дмитра Наталухи, законопроєкт став розбалансованим через низку поправок.

"Це закон, якщо він буде прийнятий в тому вигляді, в якому він є зараз, він просто не буде працювати. Тому ми б пропонували проголосувати на повторне друге читання цей закон, доопрацювати, знайти спільну мову з тими колегами, які не надали голосу, і повторно винести його в зал", - сказав Наталуха.

Законопроєкт передбачав створення інвестиційного офісу, що має статус держустанови. Цей офіс надавав би інвесторам держпідтримку у вигляді податкових пільг, надання права на користування земельною ділянкою, забезпечення об'єктами інфраструктури коштом держави.

При цьому передбачено, що загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій в проєкт.

Передбачається, що розмір інвестицій в проєкт повинен перевищувати суму, еквівалентну 30 мільйонам євро. Проєкт повинен реалізуватися на території України в сферах переробної промисловості, інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту (виняток становлять сфера поновлюваних джерел енергії, видобувна промисловість, рослинництво і фінансова сфера).