Закарпаття може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю, - Зеленський

06:58 03 серпня Київ, Україна

Через військові дії на Донбасі зруйновано та зупинено видобуток кам'яної солі, якою забезпечувалася вся Україна. Але українська земля воістину багата і сіль в Україні є.

Як заявив у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, Закарпаття може стати регіоном, який забезпечить усю Україну кухонною та технічною сіллю.

Президент наголосив, що регіон має "можливості, які не використовувалися десятиліттями".

Він також зазначив, що перенесення частини бізнесу на західну Україну зможе дати поштовх і самому регіону для швидкого розвитку.