Закарпаття може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю, - Зеленський
06:58 03 серпня Київ, Україна
Через військові дії на Донбасі зруйновано та зупинено видобуток кам'яної солі, якою забезпечувалася вся Україна. Але українська земля воістину багата і сіль в Україні є.
Як заявив у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, Закарпаття може стати регіоном, який забезпечить усю Україну кухонною та технічною сіллю.
Президент наголосив, що регіон має "можливості, які не використовувалися десятиліттями".
Він також зазначив, що перенесення частини бізнесу на західну Україну зможе дати поштовх і самому регіону для швидкого розвитку.
"Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області. Це важливий напрямок роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проєкти. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які не використовувалися десятиліттями. Зокрема, тут, у регіоні, вже розпочалася розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю”, - сказав Зеленський.
"Однозначно, Закарпаття стане одним із драйверів розвитку для всієї України, економічного та соціального зростання", - додав президент.
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