Заборгованість із заробітної плати: на Прикарпатті людям винні 207 млн ​​грн

Прострочені виплати заробітної плати, на жаль, не новина для українців. По всіх регіонах населенню винні мільйони гривень. Прикарпаття - не виняток. Там населенню винні 207 млн гривень.

Про це йшлося сьогодні на нараді у голови Івано-Франківської ОДА.

«Для області 207 млн - це дуже висока заборгованість. Я звертаюся до кожного керівника, направляйте свої залишки коштів на виплату заробітних плат. Люди працюють і повинні отримувати зарплату. Ми готові допомагати і підтримувати, але ви повинні розуміти, чому так сильно роздуті штати», - підкреслила глава ОДА Світлана Онищук.

Найбільша заборгованість у міському бюджеті Івано-Франківської територіальної громади - 129 млн грн. Також багато заборгували в Снятинській, Тлумацькій, Долинській, Вітвицькій, Брошнівській ТГ і низці інших.