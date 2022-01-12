Навіщо китайці хочуть викупити «Мотор Січ»

На сайті Державного департаменту США з'явилася інформація про те, що держсекретар Майкл Помпео не надто задоволений тим, що Китай дуже багато інвестує в українську промисловість. Про це він повідомив Президенту України Володимиру Зеленському 29 серпня.

Так, глава американської дипломатії згадав спроби Пекіна придбати українське підприємство Мотор Січ. Інвестиції Китаю він назвав "ворожими".

Вашингтон не вперше виступає проти купівлі китайцями одного з найбільших виробників авіадвигунів у світі.

Так, ще в серпні 2019 Джон Болтон, який обіймав тоді посаду радника президента США з національної безпеки, прагнув не допустити продажу Мотор Січ китайській компанії.

Болтон вважав, що успішна угода дозволить Китаю отримати доступ до важливих технологій у сфері оборони.

Українське підприємство Мотор Січ займається випуском авіаційних двигунів і промислових газотурбінних установок. Його продукцію використовують більш ніж в ста країнах світу.

У 2016 році китайські інвестори придбали корпоративні права Мотор Січ, але до сьогоднішнього дня вони не можуть повноцінно розпоряджатися своєю власністю через блокувальні дії Антимонопольного комітету, СБУ та Генпрокуратури.