Минулої доби від співпраці з Росією відмовилися 9 компаній

Про те, яка напружена робота ведеться українською дипломатією, можна судити з того, що звіт перед народом доводиться виділяти нічний час. У ніч на 3 квітня глава МЗС України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, як п'ятий санкційний пакет продовжить закочувати російську економіку в асфальт. Буквально лише минулої доби від бізнесу в Росії або від співпраці з Москвою відмовилися орієнтовно 9 компаній.

Дмитро Кулеба заявив, що зараз МЗС України працює разом із партнерами над закриттям для Росії шляхів обходу чинних санкцій та організації нових пакетів жорстких санкцій.

"Паралельно міжнародний бізнес згортає взаємодію з Росією або виходить із Росії. А хто не виходить – тих активно стимулюємо. Навіть твердими методами. Під час війни дипломатія не завжди дипломатична. Головне – результат”, – сказав Куліба.

Міністр навів приклад, що за минулу добу, 1 квітня, з Росією перестали працювати:

Wizz Air – скасував усі рейси до Росії та з неї мінімум до 30 жовтня;

Ponsse PLC – фінський виробник лісозаготівельної техніки пішов із Росії та Білорусі;

Danfoss – датський виробник теплової автоматики, холодильної та приводної техніки виходить із російського ринку;

Amsted Rail Company – закриває офіс у Москві та згортає виробництво підшипників у Саратові;

Disney – із 7 квітня повністю зупиняє прокат фільмів у російських кінотеатрах;

Виробництво на заводі ПСМА Рус у Калузі, де збирають Peugeot, Citroen, Opel припинять через брак комплектуючих;

AerCap - лізингодавець повітряних суден подав позов на 3,5 мільярда за понад 100 своїх літаків, що залишилися в Росії;

Більш того, відомий аукціон Christie's заборонив брати участь у торгах клієнтам із Росії та Білорусі.. У ці країни заборонили продавати та постачати предмети розкоші.

Також міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service вирішило відкликати всі свої рейтинги Росії та російських регіонів.