Минулої доби від співпраці з Росією відмовилися 9 компаній

Про те, яка напружена робота ведеться українською дипломатією, можна судити з того, що звіт перед народом доводиться виділяти нічний час. У ніч на 3 квітня глава МЗС України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, як п'ятий санкційний пакет продовжить закочувати російську економіку в асфальт. Буквально лише минулої доби від бізнесу в Росії або від співпраці з Москвою відмовилися орієнтовно 9 компаній.
Дмитро Кулеба заявив, що зараз МЗС України працює разом із партнерами над закриттям для Росії шляхів обходу чинних санкцій та організації нових пакетів жорстких санкцій.
Міністр навів приклад, що за минулу добу, 1 квітня, з Росією перестали працювати:
- Wizz Air – скасував усі рейси до Росії та з неї мінімум до 30 жовтня;
- Ponsse PLC – фінський виробник лісозаготівельної техніки пішов із Росії та Білорусі;
- Danfoss – датський виробник теплової автоматики, холодильної та приводної техніки виходить із російського ринку;
- Amsted Rail Company – закриває офіс у Москві та згортає виробництво підшипників у Саратові;
- Disney – із 7 квітня повністю зупиняє прокат фільмів у російських кінотеатрах;
- Виробництво на заводі ПСМА Рус у Калузі, де збирають Peugeot, Citroen, Opel припинять через брак комплектуючих;
- AerCap - лізингодавець повітряних суден подав позов на 3,5 мільярда за понад 100 своїх літаків, що залишилися в Росії;
Більш того, відомий аукціон Christie's заборонив брати участь у торгах клієнтам із Росії та Білорусі.. У ці країни заборонили продавати та постачати предмети розкоші.
Також міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service вирішило відкликати всі свої рейтинги Росії та російських регіонів.
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