За продаж нафти до Індії росія отримує китайський юань - ЗМІ

18:27 03 липня Київ, Україна

Як повідомляють джерела в індійському уряді, дедалі більше нафтопереробників країни почали розраховуватись за імпорт російської сирої нафти китайськими юанями. Після удару відповідних санкцій москва змушена була перенаправити експорт своїх енергоносіїв на схід, і саме Індія стала найбільшим покупцем морської російської нафти. Але проблемою залишаються розрахунки.

Тепер для угод з російськими постачальниками все більшого значення набуває юань, роль якого у фінансовій системі росії стрімко зросла після позбавлення москви доступу до фінансових мереж долара та євро. Китай також розраховується юанями за велику частину імпорту енергоресурсів з росії, що стала найбільшим постачальником сирої нафти до Китаю в першому кварталі цього року.

Співрозмовники видання розповіли, що найбільший покупець російської сирої нафти в країні Indian Oil у червні став першим державним нафтопереробним підприємством, яке оплачувало деякі партії російської нафти в юанях.

Щонайменше два з трьох великих приватних нафтопереробних заводів Індії також платять за частину російського імпорту в юанях.

Зростання платежів у юанях підштовхнуло зусилля Пекіна щодо інтернаціоналізації своєї валюти, оскільки китайські банки лобіюють її використання майже виключно для торгівлі російською нафтою.

Варто зазначити, що у березні Reuters з посиланням на індійських урядовців та банківські джерела повідомило, що Індія попросила банки та трейдерів уникати використання юаня для оплати російського імпорту через політичні розбіжності та територіальні конфлікти з Китаєм.

Імпорт Індією російської сирої нафти зріс до рекордних показників у травні, причому російська сировина становила 40% загального імпорту нафти Індією порівняно з 16,5% роком раніше. Через дешевшу нафту з росії Індія зменшила закупівлі з Іраку та Саудівської Аравії.

У травні Державний банк Індії, головний кредитор країни та ключовий банкір для державних нафтопереробних заводів, відхилив запит Indian Oil на платіж у доларах за вантаж, доставлений Роснафтою.

У червні Indian Oil скористалася послугами приватного індійського кредитора ICICI Bank для врегулювання торгівлі з Роснафтою, заплативши постачальнику у китайських юанях.

Індія є провідним покупцем російської нафти марки Urals. Країна заповнила нішу, яку залишили європейські покупці після введення антиросійських санкцій.