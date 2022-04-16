За тиждень зріджений газ на українських АЗС подорожчав на 33 копійки за літр

11:55 18 липня Київ, Україна

Минулий тиждень, з 9-го по 16 липня, продемонстрував зростання цін на скраплений газ по всій країні, в середньому автогаз подорожчав на 33 копійки за літр. Провідні трейдери пов'язують це з маніпуляціями "Роснефти".

Про це повідомило enkorr, посилаючись на дані моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".



Так, в мережах



На станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto газ подорожчав в середньому на 35 і 22 коп., до 15,85 і 15,58 грн/л. У мережі KLO за тиждень ціна зросла на 60 коп. - до 16,19 грн/л. Так, в мережах АЗС OKKО і WOG автогаз виріс в ціні в середньому на 1 грн і 80 коп., до 16,99 і 16,78 грн/л відповідно. На заправках SOCAR газ подорожчав на 50 коп., до 16,48 грн/л.На станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto газ подорожчав в середньому на 35 і 22 коп., до 15,85 і 15,58 грн/л. У мережі KLO за тиждень ціна зросла на 60 коп. - до 16,19 грн/л.





Мережі AMIC, Prime, "Паралель", BVS, UPG, SunOil, "Авантаж 7", Marshal "Автотранс" та інші підняли ціни в середньому на 10-80 коп. за літр зрідженого газу. Експерти "Консалтингової групи А-95" відзначили, що гуртові ціни на газонаповнювальних станціях з 9-го по 16 липня зросли на 950 грн, до 26,3 тис. грн за тонну.