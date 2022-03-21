За рік газ в Європі виріс в ціні в 6 разів

За останній рік європейський ринок газу відчув серйозне підвищення цін. Експерти відзначають, що тарифи зросли майже в 6 разів. Як опублікував в своїх соціальних мережах гендиректор "Оператора ГТС України" - газ в Європі досяг свого 13-річного максимуму.
Вартість газу на європейському хабі TTF (Нідерланди) 19 червня - 29,575 євро за МВт/год. 16 червня Сергій Макогон заявив, що газ в Європі дорожчає внаслідок декількох факторів:
- в Європі була дуже холодна зима і європейські підземні сховища на початку літа були майже порожні;
- активно стартував "сезон охолодження" в Азії, де газ використовується як паливо для виробництва електроенергії, зокрема, для роботи кондиціонерів.
Проте не виключений і політичний фактор росту ціни на газ.
Глава "Оператор ГТС України" зазначив, що український коридор доставки російського газу в Європу залишається недозавантаженим.
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