За рік газ в Європі виріс в ціні в 6 разів

За останній рік європейський ринок газу відчув серйозне підвищення цін. Експерти відзначають, що тарифи зросли майже в 6 разів. Як опублікував в своїх соціальних мережах гендиректор "Оператора ГТС України" - газ в Європі досяг свого 13-річного максимуму.

Вартість газу на європейському хабі TTF (Нідерланди) 19 червня - 29,575 євро за МВт/год. 16 червня Сергій Макогон заявив, що газ в Європі дорожчає внаслідок декількох факторів:

в Європі була дуже холодна зима і європейські підземні сховища на початку літа були майже порожні;

активно стартував "сезон охолодження" в Азії, де газ використовується як паливо для виробництва електроенергії, зокрема, для роботи кондиціонерів.

Проте не виключений і політичний фактор росту ціни на газ.

"Газпром" не нарощує поставки газу в Європу. Ми пропонуємо додаткові потужності на транспортування обсягом 60 млн куб. м на добу, це близько 2 млрд куб. м на місяць. Але Газпром не замовляє ці потужності. На мою думку, так створюють штучний дефіцит. Одна з теорій, таким чином вони хочуть продемонструвати, що потрібно запускати "Північний потік-2" і тільки тоді додаткові обсяги газу вони почнуть поставляти в Європу.

Глава "Оператор ГТС України" зазначив, що український коридор доставки російського газу в Європу залишається недозавантаженим.