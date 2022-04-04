За активи ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" хочуть понад 8 млрд гривень

На сайті системи ProZorro з'явилася інформація про аукціон, який повинен відбутися 26 липня 2021 року. Лотом стане майно ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат". Планується, що активи виробника металопродукції зможуть піти "з молотка" не менше ніж за 8,4 млрд гривень.

На продаж виставляється єдиний майновий комплекс підприємства і його дебіторська заборгованість. Комбінат продають в рамках судової справи про банкрутство.

Пропозиції покупців приймають до 25 липня. Сам аукціон повинні провести 26 липня.

ПАТ Дніпровський металургійний комбінат - одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України. Входить до ТОП-шість провідних металургійних комбінатів України за обсягами виробництва і реалізації металопродукції. Комбінат входить до складу корпорації ІСД. Контрольний пакет акцій належить структурам, афільованим з російським ВЕБ. Міноритарні власники - Сергій Тарута і Олег Мкртчан. З 2017 року входить в сферу інтересів компанії Метінвест Ріната Ахметова і Вадима Новінського. З цього часу постачання сировини та збуту готової продукції комбінату здійснювалося через структури Метінвесту. Штат - понад 8900 осіб.