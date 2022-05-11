За 2021 рік вартість оренди житла в столиці підскочила на 21%

22:58 09 серпня Київ, Україна

Оренда житла в столиці продовжує рости, разом з цим і зменшилася кількість короткострокових бронювань житла.



У Києві продовжила дорожчати оренда житла. За тиждень ціни на однокімнатні квартири піднялися на 2,6%. Про це повідомляє Центр економічної стратегії (ЦЕС) з посиланням на аналіз даних порталу нерухомості "ЛУН".



Одночасно вартість оренди двокімнатних квартир зросла на 2,5%. При цьому за трикімнатні квартири власники стали просити на 1% менше.



В ЦЕС відзначили, що зростання медіанної ціни на оренду частково обумовлена надходженням дорогих і зниженням кількості дешевих квартир на ринку.



Крім того, за тиждень на 5% зменшилася кількість короткострокових бронювань житла. При цьому в 2019 році в цей же період бронювань робили на 19% менше.



Нагадаємо, тижнем раніше оренда однокімнатних квартир піднялася на 4,6%. А двокімнатні та трикімнатні подорожчали на 5,8 і 0,5% відповідно.



До того ж три тижні тому в центрі повідомляли, що за рік вартість оренди житла в столиці підскочила в середньому на 21%. Так, однокімнатні квартири коштують в середньому 11 843 грн за місяць (+13% в порівнянні з липнем 2020-го), двокімнатні - 19 971 грн в місяць (+25%), трикімнатні 37 271 грн на місяць (+27%). Ці ціни - найвищі за останній рік.